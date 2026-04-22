Zelenski: Deblokiranje kredita EU je u toku, pravi signal u trenutnim okolnostima

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da je deblokiranje kredita Evropske unije u toku i da je to "pravi signal u trenutnim okolnostima".

"Sprovođenje našeg sporazuma sa EU o deblokiranju paketa podrške Ukrajini od 90 milijardi evra tokom dve godine je sada efikasno u toku, kao i novi paket sankcija protiv Rusije zbog ovog rata. Deblokiranje je pravi signal u trenutnim okolnostima", naveo je Zelenski u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks. Dodao je da Ukrajina ispunjava svoje obaveze u odnosima sa Evropskom unijom, čak i po tako osetljivim pitanjima kao što je rad naftovoda Družba. Rekao je da je