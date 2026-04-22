Atletiko Madrid upisao četvrti vezani poraz, Elčeu zlata vredni bodovi

Fudbaleri Atletiko Madrida upisali su četvrti uzastopni poraz u La Ligi, pošto je večeras Elče slavio rezultatom 3:2 i tako napravio veliki korak ka opstanku.

Dvostruki strelac za Atletiko bio je Niko Gonzales, ali je i dva pogotka dao Andre Silva, dok je jedan postigao igrač utakmice štoper Afengruber koji je bio i asistent kod pobedničkog gola. Dijego Simeone je i večeras očekivano izveo kombinovani sastav, jer su mu sve misli usmerene ka finišu Lige šampiona. Uprkos tome, Atletiko Madrid je brz poveo, pošto je u 10. minutu Niko Gonzales iskoristio asistenciju Mendoze, donedavnog igrača Elčea za 0:1. Domaćo su brzo