Otvoren još jedan pogon paraćinske fabrike stakla; Vučić: Zamoliću vladu da više pomogne

Srpska fabrika stakla Vaider otvorila je danas u Paraćinu novi proizvodni pogon, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je kompaniji da računa na pomoć države i da će zamoliti vladu da se nađe način kako da se toj fabrici više pomogne da bi bila najbolja u regionu.

"Sada ću da gledam da zamolim ljude u vladi da nađemo načina kako da dodatno pomognemo srpskoj fabrici stakla, da mogu da zaposle više ljudi, da stanu na svoje noge konačno, ulažu u opremu, u drugu peć. Da možete da radite više, proizvodite za ceo region, kao i Srbiju, pre svega - da pobedite", poručio je Vučić. Predsednik je rekao da u Srbiji rakije i vina proizvedemo više od 100 miliona boca godišnje ali da koga god od svojih prijatelja vinara pita odakle je