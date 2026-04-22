Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovim lokacijama: Velika Plana, Centar za kulturu "Masuka", hol bioskopa 10-16č Kučevo, Crveni krst 9-15č Požarevac, Kazneno popravni zavod Požarevac - Zabela 9-14č Savski venac, Ugostiteljsko-turistička škola 14-17č Šabac, Kulturni centar 9-15č Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike,