Sjajne vesti stigle u Humsku! Isak Bonga MVP

Košarkaš Partizana Isak Bonga najkorisniji je igrač (MVP) poslednjeg, osmog kola Top 8 faze ABA lige, objavljeno je danas na sajtu takmičenja.

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs Bonga je u pobedi Partizana protiv Crvene zvezde rezultatom 81:74 za 29 minuta zabeležio 17 poena, sedam skokova i tri asistencije, uz šut iz igre 5/9. On je imao indeks korisnosti 28, što je najbolji učinak u osmom kolu Top 8 faze ABA lige. Košarkaši Partizana su Top 8 fazu ABA lige završili na drugom mestu na tabeli sa 21 pobedom i tri poraza, a u četvrtfinalu će igrati protiv pobednika meča između Bosne i Igokee. Bonus video:
