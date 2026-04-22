Tramp dobio nagradu: Dodeljeno mu je najviše priznanje u Izraelu

AMERIČKOM predsedniku Donaldu Trampu dodeljena je Izraelska nagrada, najviše državno priznanje u Izraelu, na godišnjoj ceremoniji povodom Dana nezavisnosti u Jerusalimu.

Foto: AP Photo/Alex Brandon Izraelski ministar obrazovanja Joav Kiš obavestio je Trampa još u decembru da će mu biti dodeljeno priznanje u kategoriji "poseban doprinos jevrejskom narodu", prenosi Tajms of Izrael. Kiš je juče potpisao sertifikat o nagradi u čast američkog predsednika i u video-poruci za medije izjavio da ne vidi "nijednu drugu osobu koja može da obeleži tako izuzetna dostignuća i posebnu vezu sa jevrejskim narodom osim Trampa u ovom trenutku". Tokom