Otkriveni detalji nakon skandala u Zagrebu: Vandalizam nad pravoslavnom crkvom, uništen stogodišnji vitraž

Protojerej-stavrofor Duško Spasojević je otkrio detalje vandalizma koji se noćas dogodio u Zagrebu, kada je nepoznati počinitelj razbio stogodišnji vitraž i rasvetu na ulazu u Crkvu Preobraženja Gospodnjeg.

Na pravoslavnoj crkvi koja je noćas napadnuta razbijen vitraž star oko stotinu godina i razbacane stolice iz obližnjih kafića oko ulaza u crkvu i po dvorištu, izjavio je protojerej-stavrofor Duško Spasojević. Vandaizam se dogodio prošle noći. između 2 i 3 sata, oštećen je prostor oko crkve Preobraženja Gospodnjeg na zagrebačkom Cvetnom trgu. Policija je potvrdila Hini da je jedna osoba privedena. Policijska uprava zagrebačka navela je da se utvrđuju okolnosti ovog