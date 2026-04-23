Velika železnička nesreća; Mnogo povređenih, četiri osobe kritično FOTO/VIDEO

B92 pre 16 minuta
U sudaru dva voza u Kagerupu, na severoistoku Danske, jutros je povređeno 17 osoba, od kojih su četiri u kritičnom stanju, saopštila je služba za hitne slučajeve Kopenhagena.

"Sve povređene osobe su sa mesta nesreće transportovane kolima hitne pomoći i helikopterom", saopštile su službe hitne pomoći, prenosi nacionalna televizija Nyheder. Policija regiona Severni Zeland je saopštila da se "dogodila velika železnička nesreća", i da je veliki broj spasilačkih ekipa na licu mesta. Sudar dva voza se dogodio na železničkoj pruzi između Hileroda i Kagerupa kod Isterodvejena. Deonica pruge između Isterodvejena i Kagerupa je zatvorena.
