BBC vesti na srpskom

Lamin Jamal dao gol iz penala i povredio samog sebe: Ne igra do kraja sezone

Mlada fudbalska zvezda Barselone doživela bizarnu povredu. Iz kluba kažu da neće igrati do kraja sezone, ali da će biti spreman za Svetsko prvenstvo.

BBC News pre 1 sat
lamin jamal
Enric Fontcuberta/EPA/Shutterstock
Trener Barselone Hansi Flik teši Jamala nakon što je napustio teren

Lamin Jamal, mlada zvezda španskog fudbala, doživeo je bizarnu povredu.

U utakmici protiv Selte iz Viga, osamnaestogodišnji Jamal je dao gol iz penala u 40. minutu, ali je odmah posle udarca i ulaska lopte iza leđa golmana Jonuta Radua, signalizirao klupi i pao na zemlju držeći se za tetivu leve noge.

Odšepao je sa terena uz pomoć lekara i krenuo pravo ka svlačionici.

Pobedom nad Vigom, upravo zahvaljujući golu Jamala sa bele tačke, Barselona je povećala prednost na devet bodova ispred drugoplasiranog Real Madrida.

Do kraja španskog prvenstva ima još šest utakmica, a Barselona je napravila dodatni korak ka odbrani titule.

Hansi Flik se nada da povreda neće sprečiti Jamala da igra u takozvanom 'Klasiku', meču protiv najvećeg rivala Real Madrida u maju, u derbiju koji bi definitivno mogao da reši pitanje šampiona.

Povredu Jamala sa zebnjom prati i Luis de la Fuente, selektor španske reprezentacije, jer je mladi fudbaler jedan od stubova nacionalnog tima od koga se mnogo očekuje na predstojećem Svetskom prvenstvu, koje će od 11. juna do 19. jula biti održano u SAD, Kanadi i Meksiku.

Pregledima je utvrđeno da je povredio tetive leve noge (mišić biceps femoris). Neće igrati do kraja sezone, ali se očekuje da bude spreman za Svetsko prvenstvo, saopštili su iz Barselone.

Lamin Jamal, koji je ove sezone postigao 16 golova i upisao još 11 asistentacija u španskom prvenstvu, proglašen je za najboljeg mladog igrača Evropskog prvenstva 2024, na kojem je Španija podigla trofej.

„Nadam se da će [njegov oporavak] trajati što kraće", rekao je vezni igrač Barselone i Španije Pedri za Movistar Plus.

„Želim mu mnogo sreće i treba da ostane smiren", dodao je.

Pogledajte fotografije: Jalam izvodi penal, a potom traži lekarsku pomoć

lamin jamal
REUTERS/Albert Gea
lamin jamal, barselona, jamal leži na travi, a saigrači dozivaju pomoć sa klupe
Enric Fontcuberta/EPA/Shutterstock
lamin jamal
Enric Fontcuberta/EPA/Shutterstock
jamal
Enric Fontcuberta/EPA/Shutterstock
Jamal izlazi sa terena, a teši ga saigrač Olmo

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 04.23.2026)

BBC News
'Italija umesto Irana na Svetskom fudbalskom prvenstvu': Ofanziva iz Vašingtona

'Italija umesto Irana na Svetskom fudbalskom prvenstvu': Ofanziva iz Vašingtona

BBC News pre 2 sata
Ne, mala Marija vam ne traži da glasate za nju i njenu stipendiju

Ne, mala Marija vam ne traži da glasate za nju i njenu stipendiju

BBC News pre 7 minuta
Pet stvari koje treba da znate o Zakonu o potrošačima u Srbiji

Pet stvari koje treba da znate o Zakonu o potrošačima u Srbiji

BBC News pre 4 sati
Bombardovanje 1999: Poslednji let za Beograd

Bombardovanje 1999: Poslednji let za Beograd

BBC News pre 8 sati
Iran ima zalihe obogaćenog uranijuma, ali može li da napravi nuklearno oružje

Iran ima zalihe obogaćenog uranijuma, ali može li da napravi nuklearno oružje

BBC News pre 5 sati
BBC News

