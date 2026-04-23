Lamin Jamal dao gol iz penala i povredio samog sebe

Mlada fudbalska zvezda Barselone doživela bizarnu povredu.

Trener Barselone Hansi Flik teši Jamala nakon što je napustio teren

Lamin Jamal, mlada zvezda španskog fudbala, doživeo je bizarnu povredu.

U utakmici protiv Selte iz Viga, osamnaestogodišnji Jamal je dao gol iz penala u 40. minutu, ali je odmah posle udarca i ulaska lopte iz leđa golmana Jonuta Radua, signalizirao klupi i pao na zemlju držeći se za tetivu leve noge.

Odšepao je sa terena uz pomoć lekara i krenuo pravo ka svlačionici.

Pobedom nad Vigom, upravo zahvaljujući golu Jamala sa bele tačke, Barselona je povećala prednost na devet bodova ispred drugoplasiranog Real Madrida.

Do kraja španskog prvenstva ima još šest utakmica, a Barselona je napravila još jedan korak ka odbrani titule.

Hansi Flik se nada da povreda neće sprečiti Jamala da igra u takozvanom 'Klasiku', meću protiv najvećeg rivala Real Madrida u maju, u derbiju koji bi definitivno mogao da reši pitanje šampiona.

Povredu Jamala sa zebnjom prati i Luis de la Fuente, selektor španske reprezentacije, jer je mladi fudbaler jedan od stubova nacionalnog tima od koga se mnogo očekuje na predstojećem Svetskom prvenstvu.

Lamin Jamal, koji je ove sezone postigao 16 golova i upisao još 11 asistentacija u španskom prvenstvu, proglašen je za najboljeg mladog igrača Evropskog prvenstva 2024, na kojem je Španija podigla trofej.

„Nadam se da će [njegov oporavak] trajati što je moguće kraće", rekao je vezni igrač Barselone i Španije Pedri za Movistar Plus.

„Želim mu puno sreće i treba da ostane smiren", dodao je.

lamin jamal, barselona, jamal leži na travi, a saigrači dozivaju pomoć sa klupe
Jamal izlazi sa terena, a teši ga saigrač Olmo

(BBC News, 04.23.2026)

Bombardovanje 1999: Poslednji let za Beograd

'Zašto sada mogu i odrasli': Najčešće sumnje u HPV vakcinu

'Ni infarkt me neće sprečiti da gledam Bosnu na Mundijalu'

'Pare Ukrajini, nafta Mađarima': Odobren zajam EU Kijevu

Tramp produžio primirje u ratu sa Iranom, Teheran kaže: 'Trik'

Povezane vesti »

Fudbaleri Real Madrida pobedili Alaves

Jamal povredio prepone izvodeći penal, Španci strahuju od najgoreg

Lamin Jamal dao gol iz penala i povredio samog sebe

Lamin Jamal dao gol iz penala i povredio samog sebe

Lamin Jamal dao gol iz penala i povredio samog sebe

Lamin Jamal dao gol iz penala i povredio samog sebe

Crno, da crnje ne može! Planeta u neverici zbog Lamina Jamala! Španci doneli mračne prognoze posle bizarne povrede!

Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

Oklahoma sigurna protiv Finiksa u prvom kolu plej-ofa, Detroit izjednačio protiv Orlanda

Pirova pobeda? Šampion rutinski, ali se povredio bitan igrač

Detroit razbio kletvu staru skoro 20 godina: Pistonsi nisu dozvolili protivniku ni 90 poena, Oklahoma upisala i drugu pobedu!

"Moj otac je učestvovao u ratu, a ja..." Poznati Hrvat otvorio dušu: To je neprihvatljivo!

(VIDEO) Defanzivna klinika za izjednačenje serije u Detroitu

