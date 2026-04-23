Nikezić (SSP): Zašto država ne iskoristi pravo preče kupovine u slučaju NIS-a?

Beta pre 1 sat

Potpredsednik i poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić ocenio je da je jedino pitanje na koje vlasti treba da odgovore u vezi aktuelnih pregovora o prodaji Naftne industrije Srbije (NIS) zašto država ne iskoristi pravo preče kupovine i preuzme vlasništvo nad najvećom energetskom kompanijom u Srbiji.

On je u otvorenom pismu resornoj ministarci Dubravci Đedović Handanović naveo da su sva ostala pitanja o kojima ona poslednjih dana govori "suštinski nebitna".

"Da li su pregovori teški, da li je MOL i dalje zainteresovan, koje su crvene linije, da li će zatvoriti rafineriju u Pančevu, da li će ugasiti Petrohemiju, koja je sudbina rafinerije u Novom Sadu, koliko ljudi će ostati bez posla, koliko će pasti industrijska proizvodnja i BDP zemlje", naveo je Nikezić.

Svega toga ne bi bilo "kada biste bar jednom radili u interesu države Srbije i iskoristili, ugovorom garantovano, pravo preče kupovine ili usvojili zakon o preuzimanju NIS-a, koji su predložili SSP i SRCE", dodao je on.

(Beta, 23.04.2026)

