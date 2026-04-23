Oštećen Saborni hram Srpske pravoslavne crkve u centru Zagreba, policija privela muškarca

Beta pre 1 sat

 Nepoznata osoba oštetila je jutros Saborni hram Srpske pravoslavne crkve (SPC) u centru Zagreba, a policija je privela muškarca koji se dovodi u vezi s vandaliznom, objavljeno je u Zagrebu.

Mitropolija zagrebačko-ljubljanska saopštila je da su jutros uočili tragove vandalizma na Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg na zagrebačkom Cvetnom trgu, i oko hrama.{image3}

U saopštenju se navodi da je nepoznata osoba tokom noći bacala stolice i druge predmete iz obližnjeg ugostiteljskog objekta prema ulazu u hram, ogradi i porti.{image4}

"Razbijen je stari vitraž na hramu i uništena ulazna rasveta, čime je pričinjena materijalna šteta", navodi se u saopštenju.{image5}

Hrvatski mediji preneli su da je policija privela muškarca koji se dovodi u vezu s vandalizmom.{image6}

Poslanik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je jutros za hrvatsku N1 televiziju da su "sama vest i čin zastrašujući", ali da ga ne iznenađuju.

"Ne znamo ništa o počinitelju pa ne možemo da komentarišemo. Ali, ne čudi me, nakon što pojedini desni mediji organizuju kampanju protiv Srpske pravoslavne crkve,  sveštenstva, crtajući je kao izvor zla, što ljudi pod različitim uticajima posežu za takvim aktima nasilja, vandalizma i nečega što narušava uznapredovali oblik verskih sloboda u Hrvatskoj i među pravoslavnim vernicima", rekao je Pupovac.

(Beta, 23.04.2026)

