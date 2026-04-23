Popović (SSP): Vlast rušenjem Savamale na zgarištu pravne države podigla leglo korupcije

Beta pre 1 sat

Predsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Mila Popović je danas ocenila da je rušenje u kvartu Savamala, pre deset godina, gde je sada Beograd na vodi, bio poraz Srbije i da je vlast na zgarištu pravne države podigla "leglo korupcije i pljačke".

U izbornoj noći između 24. i 25. aprila 2016. u Savamali, ljudi pod fantomkama srušili su deo grada, vezivali i maltretirali građane, policija nije došla, a napravio se zid ćutanja, kazala je Popović u saopštenju.

Navela da je "bez imalo srama, dan pred desetogodišnjicu rušenja u Savamali, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pompezno otvorio vidikovac na Kuli u Beogradu na vodi", i sa te kule "umesto da ćuti, poručuje da bi "lično seo u bager” koji je rušio Savamalu".

Prenela je i da je Vučić "rekao i da je ponosan na hrabrost ljudi koji su počinili krivična dela”, piše u saopštenju.

Popović je dodala da je pre deset godina "pobeda" Vučića, (Gorana) Vesića i (Siniše) Malog u Beogradu bila poraz ove zemlje, te da su tada poručili Beograđanima da mrze i njih i Grad, dok su "na zgarištu pravne države podigli leglo korupcije i pljačke".

"Ako se ne plaše kazne zašto još uvek, deset godina posle, zvanično ne znamo ko su 'kompletni idioti' i čija se sve lica kriju iza fantomki?" upitala je.

Kazala je i da cela ta ekipa treba da zna, da će mnogo pre nego što misle, u skladu sa zakonom odgovarati pred Specijalnim tužilaštvom za korupciju visokih javnih funkcionera za koje SSP garantuje da će biti osnovano odmah po smeni režima.

(Beta, 23.04.2026)

