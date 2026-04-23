Bez struje danas 11 delova Beograda. Zbog radova neće biti ni vode: proverite da li je i vaša ulica na spisku

Preporučuje se da građani isključe osetljive električne uređaje kako bi ih zaštitili od strujnih udara Prijave kvarova i informacije građani mogu dobiti putem brojeva Servisnog centra i na zvaničnim internet stranicama, dok grejanje nesmetano funkcioniše Elektrodistribucija Srbije za danas, 23. april najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u više beogradskih opština, zbog radova na mreži i redovnog održavanja elektroenergetskih postrojenja. Evo