(Video) Hrvati zarobljeni! Nadrealne scene usred Ormuskog moreuza: Iranci naoružani do zuba se penju na brod, onda je krenula drama

Panama je odmah reagovala i osudila incident, naglašavajući da je jedan od zaplenjenih brodova plovio pod njenom zastavom i da je "nasilno odveden u iranske teritorijalne vode" Zvaničnici iranske vojske su saopštili da je situacija pod njihovom kontrolom i da su oba broda upućena ka iranskoj obali.

Iranska vlada objavila je snimak koji navodno prikazuje zaplenu komercijalnih kontejnerskih brodova u strateški važnim vodama Ormuskog moreuza. Prema sada dostupnim informacijama, na jednom od brodova nalaze se dvojica Hrvata i četvorica Crnogoraca. Na snimku se vide naoružani pripadnici iranske vojske, sa maskama, kako se penju po trupu teretnog broda kako bi preuzeli kontrolu. Nakon operacije ukrcavanja, vojno krilo je potvrdilo da je situacija pod njihovom