Zelenski stigao u posetu Kipru: Uskoro sastanak sa Fon der Lajen i Koštom

Očekuje se i trilateralni sastanak sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen Evropska unija je danas odobrila novi zajam Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra, kao i dvadeseti paket sankcija protiv Rusije Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je na Kipar kako bi učestvovao na vanrednom sastanku lidera EU, saopštio je njegov portparol Serhij Nikiforov. On je naveo da Zelenski planira da se