Alimpijevićev Bešiktaš poražen u prvom meču finalne serije Evrokupa (VIDEO)

Danas pre 5 sati  |  Beta
Košarkaši Burga poveli su sa 1:0 u finalnoj seriji Evrokupa, pošto su u Istanbulu pobedili Bešiktaš sa 72:60 (18:10, 17:16, 20:15, 17:19).

Francuski tim do pobede je vodio Adam Mokoka sa 14 poena i devet skokova, poen manje je dodao Asemijan Mular, uz tri skoka, dok je Vinsent Mičel upisao 11 poena i šest uhvaćenih lopti. U ekipi Bešiktaša, koju sa klupe vodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, najbolji učinak je imao Entoni Braun sa 14 poena, pet skokova i četiri asistencije, a hrvatski centar Ante Žižić zabeležio je 13 poena i osam skokova. Finalna serija Evrokupa igra se na dve pobede, a naredna
KošarkaDušan AlimpijevićIstanbul

