Nikezić (SSP): Zašto Srbija ne preuzme upravljanje NIS-om?

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić pitao je danas ministarku rudarstva i energetike Dubravku Đedović Handanović zašto Srbija ne iskoristi pravo preče kupovine i preuzme vlasništvo i upravljanje u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Nikezić je u saopštenju naveo da pitanja o kojima ministarka govori – da li je mađarska naftna kompanija MOL i dalje zainteresovana, da li će zatvoriti rafineriju u Pančevu ili Petrohemiju i koja je sudbina rafinereje u Novom Sadu – ne bi ni postojala da vlast radi u interesu Srbije i kada bi iskoristila pravo preče kupovine. „Umesto toga, svojom nestručnom, neodgovornom i koruptivnom politikom ste usred globalne energetske krize Srbiju doveli u kastrofalnu