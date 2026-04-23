NUNS: Ubistvo radnika RTS jedan od najtežih zločina nad medijskim radnicima u Evropi

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) ocenilo je danas, povodom 27 godina od pogibije 16 radnika Radio-televizije Srbije (RTS) u NATO bombardovanju SR Jugoslavije, da je reč o jednom od najtežih zločina nad medijskim radnicima u Evropi. „Napad na RTS bio je zločin.

Činjenica da je ova medijska kuća bila korišćena kao sredstvo propagande tadašnjeg režima ne može biti opravdanje za njeno bombardovanje, niti za ubistvo civila koji su se nalazili na svom radnom mestu. Međunarodne novinarske organizacije, uključujući Međunarodnu federaciju novinara i Reportere bez granica, odmah su osudile ovaj napad, upozoravajući da predstavlja opasan presedan koji otvara prostor za legitimaciju napada na medije u budućim sukobima“, naveo je