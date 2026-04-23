Sukob SAD i Irana: Teheran pojačao kontrolu Ormuza, zaplenjena dva broda, Pentagon smenio šefa mornarice

Iran je pojačao kontrolu nad Ormuskim moreuzom i zaplenio dva broda, nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp saopštio da odlaže nove napade na tu zemlju, potvrdio je danas Rojters.

Prema navodima agencije, status dvonedeljnog primirja, koje je trebalo da istekne ranije ove sedmice, ostaje nejasan, dok nema naznaka da će mirovni pregovori uskoro biti nastavljeni. Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf izjavio je da je potpuni prekid vatre moguć samo ako SAD ukinu pomorsku blokadu Irana, koju Teheran smatra činom rata. Iranska Revolucionarna garda zaplenila je dva broda u Ormuskom moreuzu i sprovela ih do iranske obale, uz