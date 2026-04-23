Najmanje dvoje povređenih: Jedno vozilo završilo na krovu, mali smart prepolovljen! Strašan sudar kod aerodroma

Na prilazu aerodromu "Nikola Tesla" došlo je do teškog sudara dva vozila u kojem su povređene dve osobe, saznaje "Telegraf.rs".

Na licu mesta su intervenisale ekipe policije i Hitne pomoći. Na isključenju sa auto-puta Beograd–Novi Sad, na samoj petlji ka aerodromskom kompleksu, došlo je do sudara dva automobila koji je izazvao saobraćajni kolaps. Prema novim informacijama, u udesu su povređene dve osobe koje su medicinski zbrinute na licu mesta i transportovane dalje na dijagnostiku. "Smartu" izvaljen zadnji trap O tome koliko je sudar bio snažan svedoči stanje automobila na terenu. Jedno