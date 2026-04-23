Nba liga: Oklahoma pobedili Finiks, Detroit savladao Orlando u plej-ofu

Košarkaši Oklahome pobedili su na svom terenu ekipu Finiksa rezultatom 120:107 u drugoj utakmici prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Aktuelni šampioni NBA lige su trijumfom protiv Finiksa poveli 2:0 u seriji, koja se igra do četiri pobede. Najefikasniji u ekipi Oklahome, bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 37 poena, devet asistencija i pet skokova, dok su Džejlen Vilijams i Čet Holmgren ubacili po 19 poena. Srpski košarkaš Nikola Topić nije ulazio u igru. Kod gostiju, najbolji je bio Dilon Bruks sa 30 poena, Devin Buker je postigao 22, a Džejlen Grin je dodao 21. Naredni meč biće odigran za dva