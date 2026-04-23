Vreme za dogovor ističe: Tramp: Sporazum sa Iranom biće postignut samo kada to bude odgovaralo SAD

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će sporazum sa Iranom biti postignut samo kada bude, kako je naveo, "prikladan i dobar" za Sjedinjene Američke Države.

Tramp je naveo na svojoj društvenoj mreži Truth Social da "vreme ističe" za Iran, tvrdeći da ima "sve vreme ovog sveta". Tramp je kritikovao komentare u pojedinim američkim medijima da je želi da okonča rat sa Iranom. "Imajte na umu da sam verovatno najmanje pritisnuta osoba ikada u ovoj poziciji", naveo je Tramp. On je ponovio da iranska mornarica leži na dnu mora, da je iransko ratno vazduhoplovstvo uništeno, kao i protivvazdušno i radarsko oružje. Sekretarka za