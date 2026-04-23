MOL primio prve isporuke nafte preko Družbe posle skoro tri meseca

Mađarska MOL grupa saopštila je da je danas ponovo počela da prima sirovu naftu preko naftovoda Družba, čime je nakon skoro tri meseca pauze obnovljen tok isporuka ka Mađarskoj i Slovačkoj.

Prema saopštenju kompanije, nafta je isporučena na pumpnim stanicama Fényeslitke u Mađarskoj i Budkovce u Slovačkoj, što označava normalizaciju snabdevanja kroz ovaj evropski energetski pravac. MOL je juče objavio da su završeni radovi na popravci ukrajinskog dela naftovoda Družba, kao i da je kompanija Ukrtransnafta spremna da nastavi tranzit sirove nafte ka Mađarkoj i Slovačkoj. "AD Ukrtransnafta, kompanija odgovorna za upravljanje ukrajinskim delom naftovoda