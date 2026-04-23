Pomen za nedužno stradale radnike RTS-a u NATO bombardovanju

U dva časa i šest minuta kod spomenika "Zašto" u Tašmajdanskom parku održan je pomen stradalim radnicima RTS-a u NATO bombardovanju.

Poštu su im odali članovi porodica, rukovodstvo i kolege iz RTS-a, kao i predstavnici novinarskih udruženja i Vlade Srbije. Tačno u 2 sata i 6 minuta, u noći između 22. i 23. aprila 1999. godine, prvi put je bombardovana jedna medijska kuća, prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Živote su izgubili zaposleni u RTS-u koji su tada bili na svom radnom mestu: Jelica Munitlak - šminker, Ksenija Banković - video-mikser, Darko Stoimenovski - tehničar u razmeni,