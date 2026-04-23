Selaković: "Napad na crkvu SPC u Zagrebu budi sećanje na genocid nad Srbima u NDH"

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je danas da svaki incident i napad na Srpsku pravoslavnu crkvu predstavlja napad na kulturni i nacionalni identitet srpskog kulturnog nasleđa i budi sećanja na genocid i tragedije kroz koje su prolazili Srbi u Hrvatskoj, odnosno NDH tokom Drugog svetskog rata.

Selaković je na TV Prva, govoreći o vandalizmu nad crkvom Preobraženja Gospodnjeg na zagrebačkom Cvetnom trgu u Zagrebu, naveo da Ministarstvo kulture Srbije najoštrije osuđuje taj incident i istakao da je napadnuta crkva SPC kulturno dobro od izuzetnog značaja i obeležje srpskog identiteta u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj uopšte. "Želim da ukažem na to da ovakva vrsta napada jeste uznemirujuća i itekako bolna, jer ona budi sećanje na najružnije periode 90-tih godine