Sudar vozova u Danskoj: Više povređenih, veliki broj spasilačkih ekipa na terenu (foto)

Euronews pre 18 minuta  |  Autor: Tanjug
U sudaru dva voza u Kagerupu, na severoistoku Danske, jutros je teško povređeno pet osoba, dok 12 ima lakše povrede, saopštila je služba za hitne slučajeve Kopenhagena.

U vozovima je bilo ukupno 38 ljudi, a službe hitne pomoći bile su prisutne na licu mesta sa 18 vozila i 47 ljudi, prenosi nacionalna televizija Nyheder. "Sve povređene osobe su sa mesta nesreće transportovane kolima hitne pomoći i helikopterom", saopštile su službe hitne pomoći, prenosi nacionalna televizija Nyheder. Policija regiona Severni Zeland je saopštila da se "dogodila velika železnička nesreća", i da je veliki broj spasilačkih ekipa na licu mesta. Tanjug
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Sudar dva voza na severoistoku Danske, pet osoba teško povređeno

Sudar dva voza na severoistoku Danske, pet osoba teško povređeno

Insajder pre 18 minuta
Sudar vozova u Danskoj, petoro teško povređenih

Sudar vozova u Danskoj, petoro teško povređenih

Vreme pre 28 minuta
Velika železnička nesreća; Mnogo povređenih, pet osoba kritično FOTO/VIDEO

Velika železnička nesreća; Mnogo povređenih, pet osoba kritično FOTO/VIDEO

B92 pre 18 minuta
U sudaru dva voza u Danskoj teško povređeno pet osoba

U sudaru dva voza u Danskoj teško povređeno pet osoba

Politika pre 18 minuta
(Foto) Direktan sudar dva voza u Danskoj, povređeno 17 osoba, četiri u kritičnom stanju

(Foto) Direktan sudar dva voza u Danskoj, povređeno 17 osoba, četiri u kritičnom stanju

Newsmax Balkans pre 1 sat
Direktan sudar vozova u Danskoj! Velika železnička nesreća blizu Kopenhagena, najmanje 17 povređenih, četvoro u kritičnom…

Direktan sudar vozova u Danskoj! Velika železnička nesreća blizu Kopenhagena, najmanje 17 povređenih, četvoro u kritičnom stanju (foto)

Kurir pre 1 sat
Najmanje 17 osoba povređeno u sudaru vozova u Danskoj

Najmanje 17 osoba povređeno u sudaru vozova u Danskoj

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugDanskahelikoptersudar vozova

Regioni, najnovije vesti »

Sudar dva voza na severoistoku Danske, pet osoba teško povređeno

Sudar dva voza na severoistoku Danske, pet osoba teško povređeno

Insajder pre 18 minuta
Ujedinjena opozicija: Ekološki i infrastrukturni kolaps Vlasinskog jezera

Ujedinjena opozicija: Ekološki i infrastrukturni kolaps Vlasinskog jezera

Jugmedia pre 22 minuta
Legat za gimnazijalce ili plen za investitore: Bitka za zaštićenu kuću u centru Vranja

Legat za gimnazijalce ili plen za investitore: Bitka za zaštićenu kuću u centru Vranja

Jugmedia pre 3 minuta
Koncert benda “Neverne bebe“ na Gradskom trgu u Gornjem Milanovcu

Koncert benda “Neverne bebe“ na Gradskom trgu u Gornjem Milanovcu

Morava info pre 17 minuta
Selaković u Leskovcu: Počinje projekat „Nacionalna prestonica kulture 2026.godine“

Selaković u Leskovcu: Počinje projekat „Nacionalna prestonica kulture 2026.godine“

Stav.life pre 43 minuta