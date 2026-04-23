Sudar vozova u Danskoj: Više povređenih, veliki broj spasilačkih ekipa na terenu (foto)

U sudaru dva voza u Kagerupu, na severoistoku Danske, jutros je teško povređeno pet osoba, dok 12 ima lakše povrede, saopštila je služba za hitne slučajeve Kopenhagena.

U vozovima je bilo ukupno 38 ljudi, a službe hitne pomoći bile su prisutne na licu mesta sa 18 vozila i 47 ljudi, prenosi nacionalna televizija Nyheder. "Sve povređene osobe su sa mesta nesreće transportovane kolima hitne pomoći i helikopterom", saopštile su službe hitne pomoći, prenosi nacionalna televizija Nyheder. Policija regiona Severni Zeland je saopštila da se "dogodila velika železnička nesreća", i da je veliki broj spasilačkih ekipa na licu mesta. Tanjug