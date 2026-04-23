Uhapšen muškarac zbog vandalizovanja hrama SPC na Cvjetnom trgu u Zagrebu

Euronews pre 4 minuta  |  Autor: Dnevnik.hr
Zagrebačka policija potvrdila je da je jedan muškarac uhapšen zbog vandalizovanja Sabornog hrama Preobraženja Gospodnjeg Srpske pravoslavne crkve na zagrebačkom Cvjetnom trgu, prenosi Dnevnik.hr.

Kako prenosi ovaj portal, osumnjičeni je na vrata, ogradu i u dvorište crkve bacio stolice i druge stvari iz obližnjeg kafića. Iz crkve su saopštili da su zbog incidenta jutros pozvali policiju. "Oštećen je vitraž, rasveta, nabacano je smeće. Policija je još uvek na terenu, pa ćemo nakon toga sve tačno utvrditi", objasnili su iz Saborne crkve.
Povezane vesti »

Vandalizovana pravoslavna crkva u Zagrebu: Stolice i stvari iz kafića bačene na objekat

Vandalizovana pravoslavna crkva u Zagrebu: Stolice i stvari iz kafića bačene na objekat

N1 Info pre 44 minuta
Vandalizam nad pravoslavnom crkvom Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu

Vandalizam nad pravoslavnom crkvom Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu

RTV pre 14 minuta
Vandal u Zagrebu gađao stolicama pravoslavnu crkvu. Polupana stakla i oštećena fasada, policija na licu mesta.

Vandal u Zagrebu gađao stolicama pravoslavnu crkvu. Polupana stakla i oštećena fasada, policija na licu mesta.

Blic pre 24 minuta
Skandal nad skandalima u Zagrebu; Napadnuta pravoslavna crkva

Skandal nad skandalima u Zagrebu; Napadnuta pravoslavna crkva

B92 pre 40 minuta
Povezane vesti »

Balkan, najnovije vesti »

Vandalizovana pravoslavna crkva u Zagrebu: Stolice i stvari iz kafića bačene na objekat

Vandalizovana pravoslavna crkva u Zagrebu: Stolice i stvari iz kafića bačene na objekat

N1 Info pre 44 minuta
Darko Mladić: Ako general ne bude pušten, opredelili su se za smrtnu kaznu

Darko Mladić: Ako general ne bude pušten, opredelili su se za smrtnu kaznu

RTV pre 49 minuta
Višegrad: Ubio maloletno dete pa presudio sebi

Višegrad: Ubio maloletno dete pa presudio sebi

RTV pre 29 minuta
Vandalizam nad pravoslavnom crkvom Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu

Vandalizam nad pravoslavnom crkvom Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu

RTV pre 14 minuta
Konaković objasnio zašto je Zdravku Čoliću dodeljen diplomatski pasoš BiH

Konaković objasnio zašto je Zdravku Čoliću dodeljen diplomatski pasoš BiH

N1 Info pre 4 minuta