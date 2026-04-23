Uhapšen muškarac zbog vandalizovanja hrama SPC na Cvjetnom trgu u Zagrebu

Zagrebačka policija potvrdila je da je jedan muškarac uhapšen zbog vandalizovanja Sabornog hrama Preobraženja Gospodnjeg Srpske pravoslavne crkve na zagrebačkom Cvjetnom trgu, prenosi Dnevnik.hr.

Kako prenosi ovaj portal, osumnjičeni je na vrata, ogradu i u dvorište crkve bacio stolice i druge stvari iz obližnjeg kafića. Iz crkve su saopštili da su zbog incidenta jutros pozvali policiju. "Oštećen je vitraž, rasveta, nabacano je smeće. Policija je još uvek na terenu, pa ćemo nakon toga sve tačno utvrditi", objasnili su iz Saborne crkve.