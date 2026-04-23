Usvojeni novi zakoni: Stroža pravila za trgovce i zabrana prodaje cigareta maloletnicima

Druga redovna sednica prolećnog zasedanja Skupštine Srbije završena je danas danom za glasanje, u kojem su narodni poslanici izglasali sve predloge zakona i potvrdili sve sporazume i odluke sa dnevnog reda.

Sednica je počela 16. aprila, a na dnevnom redu je bilo 40 tačaka. Skupština Srbije je danas izglasala više zakona koje je predložila Vlada Srbije, među kojima su Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Zakon o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda. Kada je reč o Zakonu o zaštiti potrošača, jedna od novina jeste da će trgovci biti u obavezi da pri svakoj promeni cene ažuriraju cenovnik u realnom vremenu, tako da podaci