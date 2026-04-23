Dobit raste, broj radnika opada: Pošta Srbije 2025. završila sa 15,7 miliona evra profita

Pošta Srbije je 2025. godinu završila sa neto dobiti od 15,7 miliona evra, uz istovremeno smanjenje broja zaposlenih za 1.119 radnika, pokazuju objavljeni finansijski izvještaji.

Početkom 2026. godine, tačnije 13. januara, preduzeće je promijenilo pravnu formu i iz javnog preduzeća prešlo u društvo sa ograničenom odgovornošću. Ukupni prihodi u 2025. godini iznosili su 38,4 milijarde dinara (oko 326,6 miliona evra), dok su poslovni prihodi iz redovne djelatnosti dostigli 35,2 milijarde dinara, što predstavlja rast od 2,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Finansijski prihodi iznosili su 526 miliona dinara, a ostali prihodi 2,7 milijardi