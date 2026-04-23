Oštećen Saborni hram Srpske pravoslavne crkve u centru Zagreba, policija privela muškarca

Nepoznata osoba oštetila je jutros Saborni hram Srpske pravoslavne crkve (SPC) u centru Zagreba, a policija je privela muškarca koji se dovodi u vezi s vandaliznom, objavljeno je u Zagrebu. Mitropolija zagrebačko-ljubljanska saopštila je da su jutros uočili tragove vandalizma na Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg na zagrebačkom Cvetnom trgu, i oko hrama.

U saopštenju se navodi da je nepoznata osoba tokom noći bacala stolice i druge predmete iz obližnjeg ugostiteljskog objekta prema ulazu u hram, ogradi i porti. "Razbijen je stari vitraž na hramu i uništena ulazna rasveta, čime je pričinjena materijalna šteta", navodi se u saopštenju. Hrvatski mediji preneli su da je policija privela