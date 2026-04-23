Položeni venci na spomenik radnicima RTS-a ubijenim u Beogradu u NATO bombardovanju

Insajder pre 6 sati  |  Beta
Članovi porodica, i kolege i prijatelji radnika Radio-televizije Srbije (RTS) ubijenih pre 27 godina u NATO bombardovanju u Beogradu danas su položili vence i zapalili sveće ispred spomenika "Zašto?" u Tašmajdanskom parku, nedaleko od zgrade RTS.

Položeni venci i održan minut ćutanja ispred spomenika "Zašto?" radnicima Radio-televizije Srbije poginulim u NATO bombardovanju 1999. godine, u Tašmajdanskom parku u Beogradu, foto: BETAPHOT Minutom ćutanja odali su ispred spomenika poštu ubijenima, u 2.06, sati, 23. aprila 1999. Za taj zločin niko iz međunarodne zajednice nije odgovarao niti je procesuiran pred međunarodnim sudovima dok je u Srbijii, na deset godina zatvora bio osuđen jedino tadašnji direktor
