Rupić (Air Srbija): Avionske karte će poskupeti, putnici koji su ih već kupili neće ništa doplaćivati

Direktor za komercijalu i strategiju u nacionalnoj avio kompaniji Er Srbija Boško Rupić rekao je danas da će zbog naglog poskupljenja kerozina poskupeti karte i naveo da putnici koji su ih već kupili neće doplaćivati taksu za gorivo.

"Postoje doplate na ime goriva, ali oni koji su već kupili karte neće doplaćivati. Imamo više od milion prodatih karata za ovu godinu, savetujemo da se koriste promocije, kupite karte na vreme da izbegnete dodatne troškove", rekao je Rupić. On je objasnio da su doplate za povratne letove na ime tih taksi uglavnom dvocifrene 20-30 evra, ali na dužim destinacijama poput SAD ili Kine idu i do 100 evra. Evropske kompanije uvode hitne mere - ukidaju