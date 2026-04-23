Sudar dva voza na severoistoku Danske, pet osoba teško povređeno

U sudaru dva voza u Kagerupu, na severoistoku Danske, jutros je teško povređeno pet osoba, dok 12 ima lakše povrede, saopštila je služba za hitne slučajeve Kopenhagena.

U vozovima je bilo ukupno 38 ljudi, a službe hitne pomoći bile su prisutne na licu mesta sa 18 vozila i 47 ljudi, prenosi nacionalna televizija Nyheder. Policija je pokrenula istragu o uzroku nesreće. Švedski premijer, Ulf Kristerson ponudio je pomoć Danskoj povodom železničke nesreće, javlja SVT.