Naizmenično propuštanje vozila na deonici Bor – Crni Vrh od 9 sati

Režim saobraćaja biće promenjen na deonici državnog puta I B reda broj 37, od ulice Nade Dimić sa skretanjem za Brestovačku Banju, kao i na državnom putu II A reda broj 161, preko Brestovca, Borskog jezera i Elektroistoka na Crnom Vrhu. Tokom prolaska transporta elise vetrogeneratora, saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem vozila, uz asistenciju saobraćajne policije. Nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju privremenu