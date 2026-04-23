Kakvo nas vreme očekuje tokom prvomajskih praznika?

Toplije vreme u Srbiji očekuje se već ove nedelje, kada će dnevne temperature prelaziti 20 stepeni.

Ipak, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pred kraj meseca stiže novo zahlađenje koje će se zadržati i tokom prvomajskih praznika. Prema mesečnoj prognozi RHMZ-a, u periodu od 27. aprila do 2. maja najniže temperature kretaće se oko 5 stepeni, dok maksimalne dnevne neće prelaziti 17 stepeni Celzijusa. Za 1. maj očekuje se oko 16 stepeni, dok će u Leskovcu biti za nijansu svežije. Na planinama će biti još hladnije, uz mogućnost padavina.