Drama zbog Irana, Italije i Svetskog prvenstva! Trampov izaslanik tražio Azure na Mundijalu, FIFA se odmah oglasila!

Taj predlog je izneo specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa, preneo je danas "BBC".

Učešće reprezentacije Irana na Svetskom prvenstvu je neizvesno zbog rata sa SAD-om i Izraelom, a specijalni izaslanik SAD-a Paolo Zampoli je za "Fajnenšel tajms" rekao da je Trampu i predsedniku Fife Đaniju Infantinu predložio da selekcija Italije zameni Iran na tom turniru. "Ja sam Italijan poreklom i bio bi san videti 'Azure' na turniru koji organizuje SAD. Sa četiri titule, imaju pedigre da opravdaju uključivanje", rekao je Zampoli. Reprezentacija Italije treći