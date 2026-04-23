Još jedan odlazak visokog oficira američke vojske: Komandant mornarice podneo ostavku

Komandant mornarice SAD Džon Felannapustio je administraciju predsednika Donalda Trampa, saopštio je Pentagon.

To je najnoviji odlazak visokog bezbednosnog zvaničnika pošto je načelnik generalštaba vojske smenjen ranije ovog meseca, a šef odeljenja za borbu protiv terorizma takođe je podneo ostavku u martu. „Zahvalni smo sekretaru Felanu na njegovoj službi Ministarstvu odbrane i američkoj mornarici. Želimo mu sve najbolje u budućoj karijeri“, rekao je portparol Šon Parnel u saopštenju. Zamenik sekretara Hung Cao preuzeće dužnost vršioca dužnosti sekretara mornarice. Ko je