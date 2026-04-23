Poznato stanje crnogorskih pomoraca u Ormuskom moreuzu! Ambasador Irana: Nijedan član posade i osoblja broda nije priveden! Svi su slobodni i bezbedni!

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je snimak zaplenjenog broda, na kome se nalaze crnogorski pomorci, a ambasador Irana u Srbiji Sadek Fazli je rekao da su svi bezbedni i u dobrom stanju. "Trenutna situacija u Ormuskom moreuzu predstavlja ratno stanje usled agresije Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima protiv Irana.

Nažalost, Amerikanci su takođe uveli pomorsku blokadu, što dodatno komplikuje situaciju. Oni su sami stvorili ovu situaciju i za nju snose odgovornost. U svakom slučaju, što se tiče građana Crne Gore i državnog plovila, želim da naglasim da nemamo apsolutno nikakav problem sa Crnom Gorom, niti sa njenim građanima. Ne postoji nikakav razlog za zabrinutost. Prema informacijama koje imam, pomenuto plovilo nije zaplenjeno – samo je zaustavljeno zbog ratnih uslova.