Iran pokazao snimak: Naoružani vojnici upali na brodove i preuzeli kontrolu, među posadom Hrvati i Crnogorci (video)

Iranska vlada objavila je snimak koji navodno prikazuje zaplenu komercijalnih kontejnerskih brodova u strateški važnim vodama Ormuskog moreuza.

Prema sada dostupnim informacijama, na jednom od brodova nalaze se dvojica Hrvata i četvorica Crnogoraca. Na snimku se vide naoružani pripadnici vojske Irana, sa maskama, kako se penju po trupu teretnog broda kako bi preuzeli kontrolu. Nakon operacije ukrcavanja, vojno krilo je potvrdilo da je situacija pod njihovom kontrolom, napominjući da su "oba broda bila usmerena ka iranskoj obali." U oštrom diplomatskom odgovoru, Panama je snažno osudila zaplenu broda koji