Meteorolog otkrio kakvo vreme će biti do kraja aprila: Letnje temperature, pa zahlađenje sa pljuskovima

Hladniji front je ponovo u Srbiju doneo osveženje sa blagim padom temperature uz prestanak padavina.

Meteorolog Đorđe Đurić je za "Telegraf" otkrio da će do kraja aprila biti promenljivo oblačno sa pogoršanjem vremena sredinom sledeće nedelje. Za vikend sunčano i toplo. Mraz se ponovo vratio iako je proleće uveliko u toku. U petak će biti takođe vrlo hladno i sveže jutro uz jak severozapadni vetar. Za vikend sunčano i pravo prolećno vreme. U nedelju jak severozapadni vetar, mogući su i olujni udari. "Početkom sledeće sedmice promena vremena. Pogoršanje vremena već