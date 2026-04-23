Abas Aragči: Američka i izraelska „agresija u korenu nesigurnosti“ u Zalivu i Ormuskom moreuzu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je danas da su američka i izraelska "agresija u korenu nesigurnosti" u Zalivu i Ormuskom moreuzu.

Prema objavama iranske vlade na X, Aragči se sastao sa specijalnim izaslanikom Južne Koreje u Teheranu. Iranski ministar spoljnih poslova pozvao je tom prilikom rekao da zemlje treba da "zauzmu jasan i čvrst stav u osudi napada" SAD i Izraela. Kako prenosi BBC, Aragči je rekao i da je Iran preduzeo mere u skladu sa međunarodnim pravom kako bi odbranio svoju bezbednost i interese, dodajući da je odgovornost za posledice "na agresorima". Iran je ranije saopštio da