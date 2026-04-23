Macut: „Potreban širi društveni konsenzus o značaju obrazovanja i nastavničke profesije“

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut ocenio je danas da je potreban širi društveni konsenzus o značaju obrazovanja i značaju nastavničke profesije. "Danas nažalost, beležimo manje interesovanja za nastavničke smerove, pre svega zato što mladi ne prepoznaju uvek dovoljno jasnu perspektivu.

Zato je važno da kao društvoradimo na tome da vratimo značaj i ugled ovoj profesiji, kroz bolje uslove, ali i kroz jasnu poruku poštovanja", rekao je Macut za list "Politika". Naveo je da su reforme u obrazovnom sistemu važan korak, ali da one same po sebi nisu dovoljne, već da je neophodno da se sistem dodatno prilagodi savremenim potrebama i očekivanjima mladih. "Država ima važnu ulogu i odgovornost da podrži razvoj sistema. U prethodnom periodu sigurno je bilo