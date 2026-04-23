Na današnji dan, 23. april: Umrli Šekspir i Servantes, rođeni Prokofjev i Širli Templ, pogođena zgrada RTS...

Na današnji dan dogodilo se: 1564. Rođen je engleski dramski pisac Vilijam Šekspir. Njegove drame, od kojih je veliki broj ekranizovan, i danas su na repertoarima svetskih pozorišta ("Hamlet", "Romeo i Julija", "Otelo", "Makbet"). Umro je istog datuma 1616. godine. 1616. U Madridu je, istog dana kada i Viljem Šekspir u Londonu, umro španski književnik Migel de Servantes Savedra. Pisao je romane, drame, komedije, pripovetke i pesme, a u svetsku književnost ušao je