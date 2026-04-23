Petrović Škero: Vladavina prava je slomljena kada se desila Savamala, a sada se krune ostaci

Vida Petrović Škero, nekadašnja predsednica Vrhovnog suda, ocenila je da je vladavina prava u Srbiji slomljena kada se desila Savamala, a da se sada krune ostaci.

Petrović Škero je navela da je vrhunac urušenja - zakon koji reguliše Generalštab. "Na taj način tako što grubo kršimo zakone, Ustav i tu nije kraj. Zatim dajemo autentično mišljenje na normu koja ne postoji u tom zakonu, ali protiv koje ne možeš da pokreneš postupak ocene ustavnosti", izjavila je ona u emisiji "N1 Direktno" o aferi Generalštab. Kao "najnoviji biser" navodi "Petrašinovićeve zakone", koji se odnose na izbore zakone. "Hitro nam prave zakone sa javnom