Počeli razgovori predstavnika Srbije i misije MMF u Narodnoj banci Srbije

Razgovori predstavnika Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) počeli su danas u Narodnoj banci Srbije (NBS) plenarnim sastankom, u okviru trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa pod okvirom Instrumenta za koordinaciju politike, koji je MMF odobrio Srbiji u decembru 2024. godine, saopšteno je iz NBS.

Kako se navodi u saopštenju, delegaciju Srbije predvodi guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, a u razgovorima učestvuju i ministar finansija Siniša Mali sa saradnicima, kao i predstavnici Ministarstva privrede. Misiju Međunarodnog monetarnog fonda predvodi Anet Kjobeh, a u Beogradu će boraviti do 5. maja. Tema razgovora su, kako je navedeno, makroekonomska kretanja, ekonomski izgledi i rizici, kao i napredak u sprovođenju reformi. Instrument za