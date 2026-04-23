SSP: Direktor Gradske čistoće Beograd uvećava troškove preduzeća 700 miliona dinara za nove nabavke

Potpredsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Tijana Šerbula izjavila je danas da vršilac dužnosti direktora JKP Gradska čistoća i predsednik Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Zvezdara Marko Popadić povećava troškove tog preduzeća za oko 700 miliona dinara za nove nabavke.

Beograd od toga neće biti ni čistiji ni uređeniji. Dakle rezultata nema, ali računa ima", poručila je Šerbula u saopštenju. Istakla je da Gradska čistoća i dalje posluje sa minimalnom dobiti, uprkos višemilijardnim prihodima i rashodima. Ona je upitala Popadića na osnovu ;kojih rezultata opravdava povećanje troškova od 700 miliona dinara, kao i da li je to nadoknada za vozila koja je Gradska čistoća poklanjala opštinama u kojima su se održavali izbori ili je reč o,