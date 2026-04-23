Turska zabranila društvene mreže mlađima od 15 godina

Turski parlament usvojio je u sredu uveče zakon kojim se zabranjuje korišćenje društvenih mreža mlađima od 15 godina, izvestila je turska novinska agencija Anadolu.

Osobe mlađe od 15 godina neće moći da otvore profile na društvenim mrežama, a digitalne platforme moraće da implementiraju sisteme za proveru uzrasta, izvestio je turski informativni kanal NTV. Roditelji će imati alate za kontrolu vremena provedenog pred ekranima, a u „hitnim slučajevima” glavne platforme društvenih medija moraće da intervenišu u roku od sat vremena od širenja štetnog sadržaja, dodao je NTV. Zakon stupa na snagu šest meseci nakon objave u službenom