(Foto/video) "Najlepši deo jugoistočne Evrope": Svečano otvoren vidikovac na Kuli Beograd, na visini od 168 metara

Na Kuli Beograd, u okviru kompleksa Beograd na vodi, svečano je otvoren vidikovac u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i osnivača i predsednika kompanije "Igl hils" Muhameda Alabara koji su pritiskom na taster spustili zavese čime se otvorio pogled sa 41. sprata na ceo grad.

Specijalni liftovi direktno iz tržnog centra Galerija vodiće posetioce do vidikovca koji nudi potpunu panoramu od 360 stepeni i autentičan doživljaj metropole iz ptičje perspektive. Vrh Kule Beograd postaje nova turistička atrakcija prestonice otvaranjem "Belgrade 360 Deck". Reč je o najvišoj tački u gradu, smeštenoj na 168 metara visine u okviru kompleksa Beograd na vodi.