Uhapšen Novosađanin (46), policija u stanu pronašla sedam kilograma amfetamina

Novosađanin P. S. (46) uhapšen je pošto je policija u njegovom stanu pronašla sedam kilograma amfetamina, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Policija je pronašla i vagu za precizno merenje, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati. On će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.